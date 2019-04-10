نتنياهو يعلن انتصاره في الانتخابات الإسرائيلية ويبدأ اتصالاته لتشكيل حكومة جديدة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود" فوزه في الانتخابات الإسرائيلية الكنيست الواحدة والعشرين.

القدس — سبوتنيك. وأعلن نتنياهو في "خطاب الانتصار"، الذي ألقاه فجر اليوم الأربعاء في مقر "الليكود" في مدينة تل أبيب عن فوزه بـ" فارق كبير" عن منافسه الأبرز حزب "أزرق أبيض" الذي يترأسه بنيامين غانتس.

© REUTERS / Ammar Awad حزب الليكود يتصدر الانتخابات الإسرائيلية بحصوله على 28.32 % من الأصوات

وافصح زعيم حزب الليكود في خطابه أمام حشد من مؤيديه مباشرته بمفاوضات تشكيل الحكومة مع شركائه في الائتلاف الحكومي، الذي أعلن عدد منهم تأييده له، أبرزهم حزب "شاس" و"يسرائيل بيتينو".

وقال نتنياهو "بدأت الاتصال برؤساء أحزاب اليمين، شركائنا الطبيعيين، جميعهم تقريبا أعلنوا أنهم يوصون بتكليفي بتشكيل الحكومة أمام الرئيس. أنوي إنهاء التكليف سريعا وتشكيل حكومة مستقرّة، ستكون حكومة يمين".

وأضاف نتنياهو أن "انتصار الليكود خيالي وعظيم وتقريبا غير مسبوق في مواجهة وسائل إعلام مجنّدة، وفي ظروف استثنائيّة. هذا إنجاز مذهل".

وقال "سنواصل عملية التطبيع مع الدول العربية ومواجهة التحديات الأمنية العظيمة الماثلة أمام إسرائيل".

وتابع نتنياهو:

"حققنا انتصار في مواجهة إعلام مجند ضدنا وقد عززنا وزدنا قوتنا. لم نحصل على هذا العدد الكبير من المقاعد منذ زمن كتلة أحزاب اليمين. سيواصل الليكود قيادة إسرائيل في السنوات الأربع المقبلة وسنقود إسرائيل لقمم جديدة".

وختم نتنياهو، قائلا، "شعب إسرائيل منحني الثقة للمرة الخامسة ومنحني ثقة أكبر هذا المرة"، سأعمل ليل نهار من أجل إسرائيل وشعبها ومن أجل ارضنا. هذه ليلة انتصار هائل نشكر الله انه أحيانا لهذا اليوم".

وأظهرت تحديثات نتائج العينات الأولية بعد انتهاء التصويت مساء يوم أمس الثلاثاء، تقدّم حزب "الليكود" على تحالف "أزرق أبيض" بمقعد واحد، بينما أعلن رئيسا القائمتين بيني غانتس وبنيامين نتنياهو انتصارهما في هذه الانتخابات.

وفي أول تعقيب قال رئيس تحالف حزب "أزرق أبيض"غانتس"اننا فزنا" وأضاف انه "في هذه الانتخابات هناك منتصر واضح وخاسر واضح. ورأى غانتس "أن رئيس الدولة رؤوفين ريفلين سيكلفني بتشكيل الحكومة القادمة — لا محالة".