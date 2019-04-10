المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان يصل طشقند اليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الخارجية الأوزبكية، أن المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، سيصل إلى طشقند اليوم الأربعاء لمناقشة آفاق محادثات السلام بين الأفغان.

طشقند — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت: "في العاشر من نيسان/ أبريل سيصل وفد أمريكي برئاسة الممثل الخاص للمصالحة الأفغانية زالماي خليل زاد إلى طشقند".

© REUTERS / POOL مقتل أربعة أمريكيين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار وقع في أفغانستان

وفقا لوزارة الخارجية الأوزبكية، من المخطط في سياق المشاورات الثنائية تبادل وجهات النظر حول الوضع في أفغانستان وآفاق إطلاق آلية محادثات السلام بين الأطراف الأفغانية، فضلا عن ذلك، مناقشة تنفيذ مسائل المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية في أفغانستان التي بادرت بها أوزبكستان.

وفي وقت سابق بحث وزير خارجية أوزبكستان عبد العزيز كاميلوف، مع المبعوث الأمريكي الخاص للسلام والمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، الوضع في أفغانستان، وأكد الجانبان على دعم خطة الرئيس الأفغاني أشرف غني للسلام. كما أكدا الجانبين على دعم عملية السلام الأفغانية الذي أطلقها مؤخرا الرئيس أشرف غني في جنيف، كما تم بحث أفاق تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية في أفغانستان.

وكانت الولايات المتحدة وممثلون عن حركة طالبان باشروا، نهاية الشهر الماضي، الجولة الرابعة من مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، والتي كانت مقررة ليومين، لكنها استمرت لمدة 6 أيّأم.

كما يذكر أن العاصمة الروسية موسكو، كانت قد استضافت خلال يومي 5-6 شباط/فبراير الحالي، مؤتمرا حول أفغانستان، ينظم بمبادرة من الجالية الأفغانية في روسيا، وضم أعضاء الجاليات الأفغانية في إيران وباكستان، ورابطة الدول المستقلة، وذلك إلى جانب سياسيين وناشطين من أفغانستان.

ورغبة منها بإحلال السلام في أفغانستان، استضافت روسيا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، الجلسة الثانية لـ "صيغة موسكو" المعنية بالمشاورات لإيجاد سبل لإطلاق حوار أفغاني — أفغاني مباشر، بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية، لتسوية الأوضاع في البلاد.وهي الصيغة التي أنشئت في شباط/فبراير 2017، على أساس آلية المحادثات السداسية للممثلين الخاصين لروسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند.والهدف الرئيسي لهذه الصيغة هو تعزيز عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان وإقرار السلام في هذا البلد بأسرع الوقت.