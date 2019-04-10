كارثة مقاتلة "إف-35" في اليابان

وقال تاكيشي إيوايا وزير الدفاع الياباني، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن مقاتلة "إف-35أ" التي اختفت من على شاشات الرادار أمس، تحطمت.

© Photo / CC0 Creative Commons وجود "إس-400" في تركيا يهدد بكشف أسرار الطائرات الأمريكية الخفية

وأكد الوزير صحة ما أعلنته وسائل الإعلام من أنه تم العثور على حطام الطائرة المقاتلة المنكوبة في المحيط الهادئ بمحافظة آوموري.

وذكر الوزير أن أربع مقاتلات قامت بتنفيذ تمارين معركة جوية، وانقطع الاتصال مع إحداها واختفت من على شاشات الرادار بعد تلقي البلاغ عن إتمام التمارين.

ويجري البحث عن الطيار الآن. وقال الوزير: "نبذل ما بوسعنا لإنقاذ حياته".