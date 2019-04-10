أردوغان: خمس دول جديدة قد تشارك في "محادثات أستانا"

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه من الممكن مشاركة خمس دول جديدة في محادثات " أستانا" المتعلقة بالتسوية في سوريا.

قال الرئيس التركي، رجب الطيب أردوغان، بأن خمس دول جديدة قد تنضم لمحادثات "أستانا" المتعلقة بالتسوية في سوريا.

© REUTERS / Omar Sanadiki المبعوث الأممي إلى سوريا يعرب عن رغبته بالمشاركة في محادثات أستانا المقبلة

ففي لقاء مع الصحفيين الذين تواجدوا على متن الطائرة الرئاسية التركية العائدة من روسيا، قال أردوغان: "في المستقبل يمكن اتخاذ العديد من الخطوات التي تهدف لتعزيز محادثات أستانا".

وأضاف قائلا: "قد تشارك خمس دول جديدة في المحادثات وهي الأردن، العراق، لبنان، ألمانيا والصين، مؤكدا أن القرارات التي سيتم التوصل إليها ستصبح أقوى على المستوى الدولي".

وتابع قائلا: "في المستقبل القريب، هناك إمكانية لعقد قمة رئاسية تجمع قادة كل من روسيا، تركيا، فرنسا وألمانيا لمناقشة الوضع السوري، وأضاف بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبدى ترحيبه باللقاء".

وقال أردوغان: "إنه لعقد مثل هذه القمة، فإنه يلزم إحراز تقدم في تشكيل لجنة دستورية معنية بسوريا"، بحسب ما نقلت صحيفة "صباح" التركية.

يذكر بأن وزارة الخارجية الكازاخستانية كانت قد أعلنت، في وقت سابق، بأن الجولة المقبلة من محادثات "أستانا" حول سوريا من المقرر عقدها يومي 25 و26 نيسان /أبريل الجاري في نور السلطان.