نائب في حزب الليكود: الحكومة الإسرائيلية القادمة ستقوم بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل

قال يسرائيل كاتس، النائب في حزب الليكود، والذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحكومة الإسرائيلية القادمة ستسقوم بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وأعلن نتنياهو في "خطاب الانتصار"، الذي ألقاه فجر اليوم الأربعاء في مقر "الليكود" في مدينة تل أبيب عن فوزه بـ" فارق كبير" عن منافسه الأبرز حزب "أزرق أبيض" الذي يترأسه بنيامين غانتس.

وافصح زعيم حزب الليكود في خطابه أمام حشد من مؤيديه مباشرته بمفاوضات تشكيل الحكومة مع شركائه في الائتلاف الحكومي، الذي أعلن عدد منهم تأييده له، أبرزهم حزب "شاس" و"يسرائيل بيتينو".

وقال نتنياهو "بدأت الاتصال برؤساء أحزاب اليمين، شركائنا الطبيعيين، جميعهم تقريبا أعلنوا أنهم يوصون بتكليفي بتشكيل الحكومة أمام الرئيس. أنوي إنهاء التكليف سريعا وتشكيل حكومة مستقرّة، ستكون حكومة يمين".

وأضاف نتنياهو أن "انتصار الليكود خيالي وعظيم وتقريبا غير مسبوق في مواجهة وسائل إعلام مجنّدة، وفي ظروف استثنائيّة. هذا إنجاز مذهل".

وقال "سنواصل عملية التطبيع مع الدول العربية ومواجهة التحديات الأمنية العظيمة الماثلة أمام إسرائيل".