تركيا: مضطرون لشراء المقاتلات التي نحتاجها إذا لم نحصل على "إف- 35"

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إنه "لا توجد ضمانة لقيام الولايات المتحدة الأمريكية ببيعنا منظومة الدفاع الجوي باتريوت".
#عاجل | #تشاووش_أوغلو: لا توجد ضمانة لقيام #الولايات_المتحدة_الأمريكية ببيعنا منظومة الدفاع الجوي #باتريوت— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 10, 2019
وأضاف: "لغة التهديد في التصريحات الأمريكية ضد تركيا تضر بالصداقة"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".
#عاجل | #تشاووش_أوغلو: لغة التهديد في التصريحات الأمريكية (ضد #تركيا) تضر بالصداقة— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 10, 2019
وتابع: "هناك أنظمة صواريخ "إس-300" لدى بعض دول الناتو… وبالتالي فإن امتلاك أي نظام للدفاع الجوي لا يتعارض مع عضوية الناتو".
وأضاف: "إذا لم ترغب الولايات المتحدة في بيعنا صواريخ باتريوت، يمكننا مستقبلا الحصول على منظومة S-400 ثانية، ونظام دفاع جوي آخر".
#عاجل | #تشاووش_أوغلو: إذا لم ترغب #الولايات_المتحدة في بيعنا صواريخ #باتريوت، يمكننا مستقبلا الحصول على منظومة S-400 ثانية، ونظام دفاع جوي آخر— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 10, 2019
كما ذكر أن بلاده تجري مباحثات من أجل استلام منظومة صاروخية في أسرع وقت وفي حال رفضت أمريكا بيعها لنا قد نشترى منظومة إس- 400 أخرى".
ودعا الوزير التركي خبراء الناتو لدراسة ما إذا كانت منظومة "إس-400" الروسية تشكل خطرا على الحلف.
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