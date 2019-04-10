تركيا: مضطرون لشراء المقاتلات التي نحتاجها إذا لم نحصل على "إف- 35"

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أنها مضطرة لشراء المقاتلات التي تحتاجها في حال لم تتمكن من استلام مقاتلات "إف - 35" الأمريكية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إنه "لا توجد ضمانة لقيام الولايات المتحدة الأمريكية ببيعنا منظومة الدفاع الجوي باتريوت".

​وأضاف: "لغة التهديد في التصريحات الأمريكية ضد تركيا تضر بالصداقة"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".

​وتابع: "هناك أنظمة صواريخ "إس-300" لدى بعض دول الناتو… وبالتالي فإن امتلاك أي نظام للدفاع الجوي لا يتعارض مع عضوية الناتو".

وأضاف: "إذا لم ترغب الولايات المتحدة في بيعنا صواريخ باتريوت، يمكننا مستقبلا الحصول على منظومة S-400 ثانية، ونظام دفاع جوي آخر".

#عاجل | #تشاووش_أوغلو: إذا لم ترغب #الولايات_المتحدة في بيعنا صواريخ #باتريوت، يمكننا مستقبلا الحصول على منظومة S-400 ثانية، ونظام دفاع جوي آخر — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 10, 2019

​كما ذكر أن بلاده تجري مباحثات من أجل استلام منظومة صاروخية في أسرع وقت وفي حال رفضت أمريكا بيعها لنا قد نشترى منظومة إس- 400 أخرى".

ودعا الوزير التركي خبراء الناتو لدراسة ما إذا كانت منظومة "إس-400" الروسية تشكل خطرا على الحلف.