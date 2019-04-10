تسجيل
10:44 10 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019 - الرئيس الإيراني حسن روحاني

    إيران تتحدى أمريكا وتخطط لزيادة ضخمة في هذا المنتج

    © AFP 2019 / Atta Kenare
    العالم
    انسخ الرابط
    112

    قال وزیر الصناعة والتجارة والمناجم الإیراني، رضا رحماني، إن إنتاج بلاده من السیارات قفز إلى 4 آلاف سیارة یومیا، خلال الشهر الأخیر من العام الإیراني الماضي، (مارس/آذار 2019).

    محمد جواد ظريف
    © Sputnik . Vlademir Pesnya
    إيران: العقوبات الأمريكية تعرقل جهود الإغاثة من الفيضانات
    وأضاف الوزیر، في تصریح له خلال ملتقي لشركات صناعة قطع غیار السیارات، عقد مساء الثلاثاء، أنه في منتصف العام الإیراني الماضي، المنتهي في  20 مارس/آذار 2019، انخفض إنتاج شركة سایبا لصناعة السيارات بمقدار 400 سیارة يوميا، كما تراجعت شركة إیران خودرو بمقدار 800 سیارة یومیا.

    وتابع وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) "في ضوء الإجراءات المتخذة مؤخرا من قبل وزارة الصناعة، فقد ارتفع الإنتاج 4 أضعاف لیبلغ أكثر من 4 آلاف سیارة یومیا، خلال الشهر الأخیر من العام الإیراني الماضي".

    ولفت الوزير إلى "تسمیة العام الإیراني الجاري من قبل قائد الثورة الإسلامیة علي خامنئي بعام ازدهار الإنتاج".

    وقال رحماني إن خطة الوزارة تتضمن تعزیز الإنتاج الداخلی ومن ضمنه قطع غیار السیارات.

    وأوضح الوزير بأن الخطة المرسومة للعام 2021 تتضمن بلوغ إنتاج 3 ملایین سیارة، وتصدیر ملیون سیارة منه سنویا.

    وقال رحماني، إن هذه الزيادة في الإنتاج، لها أثران، الأول هو زيادة قدرات صانعي السيارات في تلبية التزاماتهم السابقة، إذ يمكن أن يحصل الأفراد الذين قاموا بشراء مقدم، على سياراتهم بشكل أسرع، والثاني أن زيادة الإنتاج تعمل على تعديل أسعار السيارات في الظروف الراهنة.

    وتتحدى إيران بهذه الخطة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية، ومن بينها قطاع السيارات.

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق، الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

    وفي تصريحات سابقة قال مدير عام شركة "سايبا" لصناعة السيارات في إيران إن "ما يستهدفه ترامب بخروجه من الاتفاق النووي هو حظر صناعات السيارات في إيران التي يعمل بها أكثر من مليون و100 ألف شخص وبعبارة أخري فإن ترامب يستهدف العمل والأيدي العاملة في إيران".

    انظر أيضا:

    كوبا تعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد فنزويلا "قرصنة اقتصادية"
    في ظل العقوبات الأمريكية ضد إيران... إلى أين يتجه العراق
    إيران: العقوبات الأمريكية تعرقل جهود الإغاثة من الفيضانات
    "لوك أويل": العقوبات الأمريكية تضرنا ولكن يمكن التغلب عليها
    هل أضعفت العقوبات الأمريكية إيران
    فنزويلا تعلق على العقوبات الأمريكية ضد جيشها
    "جلسة سرية" تحسم مصير العقوبات الأمريكية على السعودية بسبب مقتل خاشقجي
    ردا على العقوبات الأمريكية... موقع استخباراتي: ردود إيرانية جاهزة
    تقرير يكشف حجم خسائر فنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية
    الكلمات الدلالية:
    العقوبات الأمريكية على إيران, العقوبات الأمريكية ضد إيران, العقوبات الأمريكية, أخبار إيران, أخبار أمريكا, أمريكا, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    رسم توضيحي حول موضوع روسيا المناهضة لليوتوبيا في أواخر تسعينيات القرن الماضي لواقع موازٍي من المشروع الفني MXD
    "روسيا عام 2077"... روسيا السريالية
    أمريكا تكافح الخصوم بالعقوبات
    أمريكا "تكافح الخصوم" بالعقوبات
    من يغلب من...الحرس الثوري الإيراني أم الجيش الأمريكي
    من يغلب من... الحرس الثوري الإيراني أم الجيش الأمريكي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك