روحاني يحذر أمريكا من كارثة في حال تنفيذ قرارها بشأن الحرس الثوري

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة ستواجه كارثة في حال نفذت قرارها بشأن الحرس الثوري بعد إدراجه على قائمتها للمنظمات الإرهابية".

وأوضح روحاني أن "إدراج الحرس الثوري على اللائحة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية هو مجرد شعار سياسي ودعائي".

© REUTERS / Thaier al-Sudani العراق: أجرينا اتصالات بالملك سلمان والسيسي لإيقاف قرار أمريكا ضد الحرس الثوري

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "أمريكا عملت ضد إيران والحرس الثوري طيلة 40 عاما وإدراجه على اللائحة الإرهابية لا يشكل خطوة جديدة"، مضيفا: "هذا القرار صدر عن جهل لكني لا أعتقد أنهم سيقدمون على تنفيذه عمليا".

وقال إن "القرار الأمريكي جاء لتقديم خدمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات، متهما الولايات المتحدة بأنها "مصدر الظلم والإرهاب في المنطقة".

تأتي تصريحات روحاني، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أن "الولايات المتحدة ستدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمتها لـ"المنظمات الإرهابية" في سابقة هي الأولى لتصنيف واشنطن قوة حكومية أجنبية إرهابية".