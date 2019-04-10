روحاني يحذر أمريكا من كارثة في حال تنفيذ قرارها بشأن الحرس الثوري

وأوضح روحاني أن "إدراج الحرس الثوري على اللائحة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية هو مجرد شعار سياسي ودعائي".
وقال إن "القرار الأمريكي جاء لتقديم خدمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات، متهما الولايات المتحدة بأنها "مصدر الظلم والإرهاب في المنطقة".
تأتي تصريحات روحاني، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أن "الولايات المتحدة ستدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمتها لـ"المنظمات الإرهابية" في سابقة هي الأولى لتصنيف واشنطن قوة حكومية أجنبية إرهابية".
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