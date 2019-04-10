نقل الدالاي لاما إلى المستشفى... وآلاف الدعوات بالشفاء على "تويتر"

نقل زعيم التبت الروحي، الدالاي لاما، إلى مستشفى في العاصمة الهندية نيودلهي، جراء إصابته بعدوى في الصدر.

وقال مساعد للزعيم الروحي، اليوم الأربعاء، إن الدالاي لاما بخير بعد نقله لمستشفى في نيودلهي، في الوقت الذي نشر فيه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي دعواتهم للراهب البوذي بالشفاء العاجل.

Hospitalizan de emergencia al Dalai Lama https://t.co/IkTAAdUhQ3 — Jenny (@jeny90798953) April 10, 2019

​ويعيش الدالاي لاما (83 عاما)، الذي فر إلى الهند في أوائل عام 1959 بعد انتفاضة فاشلة ضد حكم الصين، في بلدة دارامسالا بشمال الهند.

وقال سكرتيره الخاص إن الدالاي لاما نقل إلى المستشفى، أمس الثلاثاء، بعد أن شكا من تعب وأن الأطباء شخصوا حالته بأنها عدوى في الصدر، مضيفا أنه سيمضي بضعة أيام في المستشفى، بحسب وكالة "رويترز".

ورفض مسؤول في المستشفى التعليق على حالته الصحية، مشيرا إلى ما يقتضيه الحفاظ على خصوصية المريض.

ونشر الكثير من مؤيدي الدالاي لاما رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تتمنى له الشفاء العاجل.

@DalaiLama



Respected Baudh Guru,



We pray to LORD Budha for your health to get well soon and come to HOME for leading us continue…..



Vikas KUMAR — फूलनदेवी ब्रिगेड (रजि.) (@BhadohiL) April 10, 2019

​وقال رئيس وزراء ولاية أوديشا بشرق الهند "نشعر بالقلق لدخوله المستشفى… العالم يحتاجه".

​ويعيش نحو مئة ألف من التبت في الهند ويشعر كثيرون بالقلق أن تنتهي معركتهم من أجل إقامة وطن يتمتع بحكم ذاتي إذا غاب الدالاي لاما.