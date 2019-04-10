شركة أمريكية تلغي قرارها بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

تراجعت شركة Airbnb الأمريكية للخدمات السياحية عن قرارها السابق، والذي يقضي بتعليق عملها في نطاق المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وأقال بيان للشركة إنها "تلغي قرارها إغلاق كافة عروض تأجير الشقق والعقارات السياحية في مستوطنات الضفة الغربية"، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

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وأضافت Airbnb أنها ستوجه الأرباح التي يتم تحقيقها من العمل في الضفة الغربية إلى "منظمات إنسانية غير حكومية عاملة في مختلف أرجاء العالم".

قرار الشركة الأمريكية، لن يكون في الضفة وحدها، بل سيتم التعامل به من خلالها مع "المناطق المتنازع عليها حول العالم، بما فيها جمهوريتا أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية المعلنتان من جانب واحد".

وأكدت الشركة أنها قامت بتسوية 4 دعاوى قضائية رفعت أمريكا وإسرائيل على خلفية قرارها حول مستوطنات الضفة الغربية.

وجاء قرار الشركة المتخذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أيام على إبداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته البدء بفرض سيادة الدولة العبرية على الضفة في حال فوزه في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء.