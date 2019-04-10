"تويتر" يزيل فيديو نشره ترامب

واحتوى الفيديو على موسيقى فيلم "ثلاثية فارس الظلام"، الذي أنتجته شركة "وارنر برذرز" الترفيهية.
MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/diXWQHuyGj— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2019
وذكر صحيفة "إندبندنت" البريطانية أنه لم يحصل منتجو مقطع الفيديو على ترخيص لاستخدام الأغنية، مما أدى إلى مطالبة الشركة المنتجة بحقوق الملكية.
وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه إن "استخدام مادة فيلم فارس الظلام في الفيديو غير مصرح به. ونحن نعمل من خلال القنوات القانونية المناسبة لإزالته".
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