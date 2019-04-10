"تويتر" يزيل فيديو نشره ترامب

أزال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واحتوى الفيديو على موسيقى فيلم "ثلاثية فارس الظلام"، الذي أنتجته شركة "وارنر برذرز" الترفيهية.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/diXWQHuyGj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2019

​وذكر صحيفة "إندبندنت" البريطانية أنه لم يحصل منتجو مقطع الفيديو على ترخيص لاستخدام الأغنية، مما أدى إلى مطالبة الشركة المنتجة بحقوق الملكية.

وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه إن "استخدام مادة فيلم فارس الظلام في الفيديو غير مصرح به. ونحن نعمل من خلال القنوات القانونية المناسبة لإزالته".