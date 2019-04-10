تسجيل
13:49 10 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    شاحنة عسكرية إيرانية تحمل صواريخ خلال استعراض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد في 18 أبريل 2018

    تطور صواريخ إيران... فرص "مقلاع داوود" للرد تتراجع

    Atta Kenare
    العالم
    انسخ الرابط
    0 20

    ترى إسرائيل في صواريخ إيران أخطر تهديد لها.

    ويُعتقد أن إيران أقدمت على تطوير صواريخها بعد الحرب مع العراق عندما تمكن العراق من إلحاق خسائر كبيرة بخصمه بواسطة صواريخه السوفيتية الصنع "إر-17 ألبروس" التي لم تتمكن إيران من اعتراضها.

    وركزت إيران على برنامجها الصاروخي عقب انتهاء عملية "عاصفة الصحراء" التي أكدت أن السلاح الصاروخي يملك فاعلية كبيرة. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية وقتذاك إن صواريخها الاعتراضية "باتريوت" أسقطت جميع الصواريخ العراقية تقريبا. غير أن البنتاغون اعترف في وقت لاحق بأن صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية لم تُصب أي هدف.

    صاروخ إر-17
    © Sputnik . V. Suchodolskiy
    صاروخ "إر-17"

    تطور الصواريخ الإيرانية

    ومر برنامج الصواريخ الإيراني بمرحلتين الأولى هي مرحلة صنع أعداد كبيرة من الصواريخ الرخيصة نسبيا. واتسمت هذه المرحلة بالتعاون بين إيران وكوريا الشمالية. وانضمت باكستان إليهما في نهاية السبعينات. ولأن الدول المتعاونة لم تملك وقتذاك التكولوجيا اللازمة لصنع أجهزة التنشين ذات الدقة العالية فإنها راهنت على إنتاج أعداد كبيرة من الصواريخ.

    وردت إسرائيل على ذلك بإبداع نظام صواريخ "أرو" (السهم) المضادة للصواريخ. وصمم هذا النظام لمكافحة صواريخ تماثل صاروخ "إر-17 ألبروس".

    واختصّت المرحلة الثانية بإنتاج الصواريخ البالستية ذات الدقة العالية. وبات بإمكان إيران وكوريا الشمالية وباكستان إنتاج الصواريخ ذات الدقة العالمية بعد أن تمكنت كوريا الشمالية من تنظيم إنتاج انظمة التوجيه بالقصوري الذاتي في بداية ما يسمي بـ"ثورة الصواريخ".

    وجربت إيران وكوريا الشمالية وباكستان صواريخ يتجاوز مداها 1000 كيلومتر للمرة الأولى في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

    وأطلق على هذه الصواريخ في إيران اسم "شباب". ويقدَّر مدى صاروخ "شباب 2" بـ300 — 600 كيلومتر بينما يستطيع صاروخ "شباب 3" إصابة الأهداف على بعد يزيد على 1000 كيلومتر.

    إطلاق صاروخ بالستي إيراني
    © AP Photo / Iranian Defense Ministry
    إطلاق صاروخ بالستي إيراني

    تأخر إسرائيل

    في تلك الأثناء فات بدء ثورة الصواريخ إسرائيل التي لم تكن صواريخها الاعتراضية "السهم" قادرة على التعامل مع صواريخ الجيل الصاعد. ولم تبدأ إسرائيل تعمل على نظام الصواريخ المضادة للصواريخ الجديد تماما المعروف باسم "مقلاع داوود" إلا في عام 2009. وقد بدأت إسرائيل العمل في صنع نظام صواريخ "السهم 3" القادر على اكتشاف الأهداف على بعد يزيد على 3000 كيلومتر، حسب دائرة الدفاع المضاد للصواريخ بوزارة الدفاع الإسرائيلية، في عام 2008. غير أن إسرائيل بدأت تختبر نظام "السهم 3" بعدما كانت إيران قد بدأت تزود قواتها بالصواريخ البعيدة المدى.

    ومن المفروض أن يعمل "مقلاع داوود" و"السهم 3" على صد الهجوم الصاروخي بصورة مشتركة، حيث "يستلم" نظام "السهم 3" الهدف على بعد آلاف الكيلومترات، ثم يباشر "مقلاع داوود" العمل إذا أخفق نظام "السهم 3" في اعتراض الصواريخ المهاجمة. ويبدأ "مقلاع داوود" العمل عندما تكون المسافة الفاصلة بينه وبين الصاروخ المهاجم 300 كيلومتر أو ما يقل.

    وتبقى الصواريخ المماثلة لصاروخ "ر-17 ألبروس" إبان ذلك الهدف الرئيسي لـ"السهم 3". غير أن برنامج الصواريخ الإيراني يستند إلى ما أبدعته كوريا الشمالية مع العلم أن المهندسين الكوريين الشماليين تمكنوا من ابتكار ما يتقدم على صاروخ "إر-17".

    وبدأت إسرائيل مؤخرا العمل بصورة مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية على صاروخ جديد مضاد للصواريخ هو "السهم 4". وبحسب دائرة الدفاع المضاد للصواريخ بوزارة الدفاع الإسرائيلية فإن الصاروخ الجديد سيقدر على إصابة الصواريخ الهجومية الحديثة.

    منظومة مقلاع داوود الصاورخية
    © AP Photo / Sebastian Scheiner
    منظومة "مقلاع داوود" الصاورخية

    غير أن برنامج الدفاع الإسرائيلي المضاد للصواريخ تلقى ضربة قوية من السياسة الخارجية الإسرائيلية، ذلك أن تدخل إسرائيل في سوريا اضطر إيران لتكثيف نشاطها. ووفق صحيفة "في. بي. كا" فإن منشآت صاروخية إيرانية قد تصبح على مسافة بضع مئات من الكيلومترات من إسرائيل. ونتيجة لذلك يصبح نظام "السهم 3" غير ذي فائدة بينما لا يجد "مقلاع داوود" وقتا كافيا للرد.

    انظر أيضا:

    إخفاقات تلاحق الدرع الصاروخي الإسرائيلي
    خبير إسرائيلي: إيران قوة عظمى في مجال السايبر
    إيران تهدد: لدينا خيارات أخرى نأمل أن لا نجبر على استخدامها
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إسرائيل, أخبار إيران, صواريخ, برنامج, إيران, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    رسم توضيحي حول موضوع روسيا المناهضة لليوتوبيا في أواخر تسعينيات القرن الماضي لواقع موازٍي من المشروع الفني MXD
    "روسيا عام 2077"... روسيا السريالية
    أمريكا تكافح الخصوم بالعقوبات
    أمريكا "تكافح الخصوم" بالعقوبات
    من يغلب من...الحرس الثوري الإيراني أم الجيش الأمريكي
    من يغلب من... الحرس الثوري الإيراني أم الجيش الأمريكي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك