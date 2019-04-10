إيران تأمر بإجلاء 60 ألفا من مناطق الفيضان

أمرت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، بإجلاء سكان 5 قرى تقع جنوب غربي مدينة الأهواز فورا، وذلك مع اجتياح مياه الفيضان لمحافظة خوزستان الغنية بالنفط.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن حاكم المقاطعة، غلام رضا شريعتي، قوله إنه أمر بعمليات الإخلاء باعتبارها "خطوة وقائية لتجنب أي خطر".

دستور تخلیه ۵ منطقه شهر #اهواز صادر شد #استاندار_خوزستان:مناطق عین دو، گلدشت، سیاحی، سادات، و سلیم آباد اهواز باید به صورت فوری تخلیه شوند/ساکنان منطقه کیانشهر نیز در حالت آماده باش قرار گرفته اند

https://t.co/UgvPWQsLyY pic.twitter.com/lpF5xp1Njf — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 10, 2019

​ويبلغ عدد سكان المقاطعات الخمس ما بين 60 إلى 70 ألف نسمة.

ولا تزال مياه الفيضانات تغمر قرى في جنوب إيران نتيجة للفيضانات التي أدت، بحسب تصريحات مسؤولين إيرانيين، إلى مصرع نحو 70 شخصا وإصابة مئات آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالوحدات السكنية والسيارات والمرافق العامة والمزارع.