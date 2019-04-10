معلومات مخابراتية ذكیة تقود الحرس الثوري لعملية هي "الأضخم من نوعها"

© AP Photo / Ebrahim Noroozi رد حاسم من الجيش الإيراني على تصنيف الحرس الثوري إرهابيا

أعلن العمید علي رضا تنكسیري قائد القوة البحریة لحرس الثورة الإسلامیة عن "كشف وضبط أضخم شحنة من الوقود المهرب في مضیق هرمز بحجم 12.5 ملیون لتر"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية " إرنا ".

وأشار تنكسیري، الیوم الأربعاء، إلى أنه "بعد تحریات استخباراتیة دقیقة وذكیة تم إلقاء القبض علی 21 مهربا من مختلف الجنسیات".

وأضاف قائد القوة البحریة للحرس الثوري أن "هذه الشحنة هي الأكبر من نوعها التي یتم ضبطها لحد الآن في الخلیج الفارسي ومضیق هرمز".

وقال تنكسيري إلى أن السفینة المضبوطة بحجم 131 مترا، و"تعد من النوع الثقیل وبتوقیفها تم الایقاع بإحدی العصابات الرئیسیة لتهریب الوقود من إیران في المنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أول أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

أضاف ترامب إن "أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران "لدعمها للأنشطة الإرهابية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة".