بعد فوز نتنياهو بالانتخابات... جون بولتون: "صفقة القرن" على الأبواب

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، لقناة أمريكية إنه مستعد لإعلان الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

كتب باراك رافيد، المحلل السياسي للقناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الأربعاء، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه وبلاده مستعدون لإعلان خطة السلام الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، قريبا.

היועץ לביטחון לאומי בבית הלבן ג'ון בולטון לרשת NBC: אני מעריך שהתכנית השלום של טראמפ תפורסם בעתיד הקרוב מאוד — Barak Ravid (@BarakRavid) April 10, 2019

وجاء تصريح بولتون على خلفية فوز بنيامين نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية، وتشكيلة للحكومة الجديدة في تل أبيب.

وتزامن هذا التصريح مع تهئنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنتنياهو بنجاحه في الانتخابات البرلمانية للكنيست، حيث قال ترامب:

نجاح نتنياهو في الانتخابات هو علامة طيبة جدا لخيار السلام.

ברייקינג: טראמפ: ניצחון נתניהו בבחירות הוא סימן טוב מאוד עבור השלום — Barak Ravid (@BarakRavid) April 10, 2019

وكان نتنياهو قد أعلن فوز حزبه "الليكود" الحاكم بالانتخابات، في وقت مبكر من الإعلان النهائي للانتخابات، عبر النتائج الأولية للانتخابات، والتي رجحت فوز منافسه، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض".