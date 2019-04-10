ترامب: فوز "بيبي" بالانتخابات الإسرائيلية يخلق فرصة أفضل للسلام

قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، التهنئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على فوزه بانتخابات الكنيست الإسرائيلي، حسبما أظهرت النتائج شبه النهائية، واصفا ذلك الانتصار بفرصة جديدة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب، في تصريحات للصحافيين قبيل مغادرته إلى ولاية تكساس، بثتها شبكة "سي بي إس" "أود أن أهنئ بيبي [بنيامين] نتنياهو، يبدو أنه فاز بهذا السباق، ربما يكون هذا مبكرا قليلا ولكنني أسمع أنه قد فاز".

ووصف ترامب نتنياهو بـ "الحليف والصديق الرائع"، مضيفا "الجميع يقولون إنه من غير الممكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأنا أعتقد أننا لدينا الآن فرصة أفضل في ظل فوز بيبي".

وتصدر حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نتائج انتخابات الكنيست، التي أجريت أمس الثلاثاء، بفارق مقعد واحد عن منافسه تحالف "أبيض أزرق"، بزعامة بيني غانتس، بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات. ومن المتوقع ان يتم الإعلان عن النتيجة النهائية ظهر غد.

وتوطدت العلاقات بين إدارة ترامب ونتنياهو، على حساب العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بعد قرار واشنطن، العام الماضي، بنقل السفارة الأمريكية بإسرائيل من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالأخيرة عاصمة لإسرائيل، فضلا عن الاعتراف الأمريكي الأخير بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.

وتوقفت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية عام 2014، ولم تفلح الجهود الرامية لاستئنافها منذ ذلك الحين.