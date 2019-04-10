بومبيو: واشنطن لم تتمكن من إقناع أوروبا بالتخلي عن "التيار الشمال - 2"

وقال بومبيو خلال خطاب ألقاه أمام الكونغرس اليوم الأربعاء:
"لقد فعلنا كل شيء ممكن تقريبًا لإقناع الأوروبيين، وخاصة ألمانيا، بعدم الاستمرار في مشروع نورد ستريم — 2 ، ولكن في الوقت الحالي لم ننجح بذلك".
ووصف وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري أن مشروعي "نورد ستريم — 2" و "التيار التركي" سلاحا روسيا لا يمكن السماح للكرملين باستخدامه.
وفي شهرآذار/ مارس الماضي، علق رئيس اتحاد الغاز الروسي، سيرغي تشيجوف، في مقابلة مع NSN ، على تقارير حول موقف الدنمارك من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي — 2".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)