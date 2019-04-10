بومبيو: واشنطن لم تتمكن من إقناع أوروبا بالتخلي عن "التيار الشمال - 2"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة لم تنجح في محاولتها إقناع الدول الأوروبية بعدم المشاركة في بناء مشروع "نورد ستريم -2" (التيار الشمال 2) الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

وقال بومبيو خلال خطاب ألقاه أمام الكونغرس اليوم الأربعاء:

"لقد فعلنا كل شيء ممكن تقريبًا لإقناع الأوروبيين، وخاصة ألمانيا، بعدم الاستمرار في مشروع نورد ستريم — 2 ، ولكن في الوقت الحالي لم ننجح بذلك".

© AFP 2019 / ADEM ALTAN على خلفية مشروع "التيار التركي"... روسيا: التعاون في مجال الغاز يصب في مصلحة الجميع

وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أن تنفيذ مشروع "التيار الشمالي — 2" سيجعل اقتصاد ألمانيا "رهينة" لروسيا.

ووصف وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري أن مشروعي "نورد ستريم — 2" و "التيار التركي" سلاحا روسيا لا يمكن السماح للكرملين باستخدامه.

وفي شهرآذار/ مارس الماضي، علق رئيس اتحاد الغاز الروسي، سيرغي تشيجوف، في مقابلة مع NSN ، على تقارير حول موقف الدنمارك من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي — 2".