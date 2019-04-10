عام "ازدهار الإنتاج"... والوصول إلى 4000 سيارة إيرانية يوميا

أكد وزير الصناعة والتجارة والمناجم الإيراني، علي رحماني، أن إنتاج البلاد للسيارات قد زاد العام الجاري بنسبة كبيرة، وأن العمل جاري لتطوير هذا القطاع للوصول إلى مستويات متقدمة.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، صرح رحماني خلال ملتقى عقد يوم الثلاثاء لشركات صناعة قطع غيار السيارات، أن إنتاج إيران من السيارات بلغ خلال العام الجاري 4000 سيارة يومياً .

وبيّن رحماني أن هذا القطاع كان قد شهد خلال العام الماضي تراجعاً في أعداد السيارات المصنعة، ليعود وينتعش منذ الشهر الأخير من العام الإيراني الماضي والذي يبدأ في 21 آذار/ مارس .

وكان قد انخفض إنتاج شركة "سايبا" بمقدار 400 سيارة وشركة "إيران خودرو" بمقدار 800 سيارة يومياً، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في عودة النشاط إلى قطاع إنتاج السيارات وتحرك عجلته إلى الأمام.

وأشار رحماني إلى تسمية المرشد الإيراني علي خامنئي هذا العام بعام "ازدهار الإنتاج"، مبينا أن الوزارة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الداخلي، ومن بينه قطع غيار السيارات، بالإضافة إلى تطوير الإنتاج وزيادة التصدير إلى الخارج.

ولفت رحماني إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل حالياً لحوالي 700 ألف شخص، ويجري العمل للوصول إلى إنتاج 3 ملايين سيارة سنوياً وتصدير مليون سيارة للخارج بحلول عام 2021.

وتشهد إيران تطوراً كبيراً في مجال الصناعات الطبية والعلمية والفضائية والعسكرية ، حيث توصلت إلى استخدام تكنولوجيا متطورة تعتمد على تقنية العلاج الإشعاعي المتقدم لمعالجة الأورام السرطانية ، وكشفت الستار منذ فترة عن أول كبسولة مصنعة في إيران لإيفاد أول رائد إلى الفضاء الخارجي والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2025، كما تسعى إلى تصنيع طائرات بسعة 8 ركاب ومن ثم العمل على تطويرها إلى سعات أكبر، هذا وقد اختبرت في شهر تموز من العام المنصرم مركبة الإطلاق الفضائية " سيمورغ فينيكس " التي يمكن استخدامها لإرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء.