موغريني للسراج: أوروبا مصممة على الوقف الفوري للقتال في طرابلس

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، توافق الموقف الأوروبي على ضرورة الوقف الفوري للعمليات القتالية في طرابلس، التي تشهد هجوما لقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منذ ستة أيام.

أمستردام — سبوتنيك. ذكر موقع السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على "تويتر"، "جرت مباحثات هاتفية بين موغريني والسراج، وليبيا تستطيع أن تعتمد على موقف الاتحاد الأوروبي الموحد في دعم وتأييد وقف فوري للقتال، والوصول لهدنة إنسانية والعودة للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لصالح كل الليبيين".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش الوطني الليبي، شرقي البلاد، بسط سيطرته على معسكر اليرموك جنوب طرابلس، مشيرا إلى أنه يواصل تقدمه باتجاه وسط العاصمة. كما أعلن الجيش أن قواته أسفطت اليوم، طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق انطلقت من قاعدة مصراته الجوية باتجاه طرابلس.

بينما أفاد الناطق باسم القيادة العامة للجيش، اللواء أحمد المسماري، بمقتل 28 من القوات المسلحة وإصابة 92 آخرين، منذ بدء المواجهات العسكرية قبل ستة أيام في المنطقة الغربية وضواحي طرابلس.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن المصابين "من بينهم 25 جريحًا إصابات بسيطة، و5 حالات في العناية المركزة".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، التي توجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.

وتعاني ليبيا منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.