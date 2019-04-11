توسك: زعماء الاتحاد الأوروبي يوافقون على تأجيل موعد "بريكست"

أعلن رئيس قمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن زعماء الدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد وافقوا على تأجيل خروج بريطانيا.

موسكو — سبوتنيك. وكتب توسك في تغريدة على موقع تويتر: " زعماء الدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد وافقوا على تأجيل خروج بريطانيا".

وأشار رئيس المجلس الأوروبي إلى أنه سيجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للحصول على موافقتها.

© REUTERS / FRANCOIS LENOIR الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد إيران حتى عام 2020

كان البرلمان البريطاني قد وافق يوم الثلاثاء على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للسعي لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 من يونيو/ حزيران، بينما تحاول التوصل إلى حل وسط مع حزب العمال المعارض من أجل إقرار البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه للخروج.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعرب يوم أمس الأربعاء، عن عدم انحيازه لفكرة "التمديد طويل الأمد" للبريكست مشددا على ضرورة حماية المشروع الأوروبي.