اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على إرجاء البريكست حتى 31 أكتوبر

أعلن رئيس قمة الاتحاد الأوروبي أنه تم الاتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على إرجاء البريكست حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

موسكو — سبوتنيك. وقال توسك في تغريدة على موقع تويتر اليوم الخميس: " الدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد والمملكة المتحدة وافقوا على إرجاء البريكست حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر. هذا يعني أن هناك ستة أشهر إضافية للمملكة المتحدة لإيجاد أفضل حل ممكن".

وكان توسك قد أعلن، اليوم الخميس، أن زعماء الدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد وافقوا على تأجيل خروج بريطانيا.

© REUTERS / Darren Staples زعيم حزب العمال البريطاني: ماي لم تتحرك بما يكفي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

وكتب توسك في تغريدة على موقع تويتر: " زعماء الدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد وافقوا على تأجيل خروج بريطانيا"، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للحصول على موافقتها.

كان البرلمان البريطاني قد وافق يوم الثلاثاء على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للسعي لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 من يونيو/ حزيران، بينما تحاول التوصل إلى حل وسط مع حزب العمال المعارض من أجل إقرار البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه للخروج.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعرب يوم أمس الأربعاء، عن عدم انحيازه لفكرة "التمديد طويل الأمد" للبريكست مشددا على ضرورة حماية المشروع الأوروبي.