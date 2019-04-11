نتائج قمة "بريكست": في حال تم التوقيع على اتفاقية الانسحاب في 31 أكتوبر يتم الخروج اليوم التالي

اتفقت الدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الانسحاب في 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم فيجب انسحاب لندن من الاتحاد في اليوم التالي.

موسكو — سبوتنيك. وينص قرار القمة على، " أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تصديق الطرفين على المعاهدة، إذا حدث ذلك قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وينص القرار أيضاً على: "أنه في حال وافق مجلس أوروبا على التمديد من أجل التصديق على اتفاق الانسحاب. يجب أن يستمر هذا التمديد فقط طالما كان ذلك ضروريًا على شرط أن لا يتجاوز 31 أكتوبر 2019. إذا تم التصديق على اتفاق الانسحاب من قبل الطرفين قبل هذا التاريخ، فيجب أن يتم الخروج في اليوم الأول من الشهر التالي".