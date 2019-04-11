يونكر: يمكن للدول الـ27 المتبقية في الاتحاد الاجتماع وإجراء مفاوضات بدون بريطانيا

أكد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم الخميس، أنه يمكن للدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد الأوروبي الاجتماع وإجراء مفاوضات بدون مشاركة بريطانيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال يونكر للصحفيين: ". "لقد اتفقنا على أنه يمكن للدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعات على هذا الشكل دون الأصدقاء البريطانيين لإعداد القرارات المستقبلية".

وأضاف يونكر: " لن نقوم بإجراء مفاوضات من جديد في حزيران/يونيو، سواء بيننا أو مع المملكة المتحدة ، حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الخروج ، لأنه يجب الالتزام به".

© REUTERS / FRANCOIS LENOIR الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد إيران حتى عام 2020

وعلل يونكر: "لقد ذكّرنا أصدقائنا البريطانيين اليوم بوجود مبدأ للتعاون المخلص بين جميع الدول الأعضاء. نحن مقتنعون بأن بريطانيا ستحترم هذه الالتزامات".

وأشار يونكر إلى أنه لا يستبعد إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا.

وأعلن رئيس قمة الاتحاد الأوروبي دونالد توسك اليوم أنه تم الاتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على إرجاء البريكست حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

كان البرلمان البريطاني قد وافق يوم الثلاثاء على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للسعي لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 من يونيو/ حزيران، بينما تحاول التوصل إلى حل وسط مع حزب العمال المعارض من أجل إقرار البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه للخروج.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعرب يوم أمس الأربعاء، عن عدم انحيازه لفكرة "التمديد طويل الأمد" للبريكست مشدداً على ضرورة حماية المشروع الأوروبي.