تركيا قد تشتري مقاتلات "سو-57" الروسية بدلا من "إف-35"

ويرى خبير أن البديل الممكن مقاتلة الجيل الخامس الروسية.
وقال الخبير إيغور كوروتشينكو، مدير مركز تحليل التجارة العالمية للأسلحة، لـ"سبوتنيك" إن تركيا قد تكون واحدا من المشترين الأوائل لمقاتلة "سو-57" الروسية إذا رفضت الولايات المتحدة الأمريكية بيع طائراتها "إف-35" إلى تركيا.
وتواصل الولايات المتحدة ضغطها على تركيا مطالبة إياها بالتخلي عن صفقة شراء منظومات صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للطائرات حتى تتمكن الولايات المتحدة من بيع طائرات "إف-35" إليها.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد قال إن أنقرة ستجد بديلا عن طائرة "إف-35" إذا رفضت واشنطن توريدها لتركيا.
وقال الخبير كوروتشينكو إن تركيا دولة قوية لا يمكنها أن تنصاع لضغوط واشنطن.
وأشار الخبير إلى أن مقاتلة "سو-57" يمكن أن تكون بديلا عن طائرة "إف-35" الأمريكية إذا رفضت الولايات المتحدة تسليمها إلى تركيا.
وأضاف أن طائرة "سو-"57 تتفوق على الطائرة الأمريكية في القدرات القتالية.
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