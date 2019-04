شيفتشوفيتش: اقتراح المفوضية الأوروبية قد يساعد على حل خلافات موسكو وكييف

بروكسل — سبوتنيك. وقال شيفتشوفيتش لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس:

"أعتقد أن الاقتراح يمكن أن يساعدنا في التغلب على الخلافات وضمان التوصل إلى اتفاق طويل الأجل بشأن نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا والدول الأوروبية".

وكان شيفتشوفيتش قد قدم اقتراحا مماثلا في الاجتماع الوزاري الثلاثي الأخير بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية، يوم 21 كانون الثاني/ يناير في بروكسل، بشأن ترانزيت الغاز، حضره وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية لاتحاد الطاقة، ماروش شيفتشوفيتش، ووزير الخارجية الأوكراني، بافل كليمكين، ورئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" أليكسي ميلر، ورئيس شركة "نفطو غاز" أندري كوبوليف.