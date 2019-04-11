شيفتشوفيتش: اقتراح المفوضية الأوروبية قد يساعد على حل خلافات موسكو وكييف

أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون اتحاد الطاقة، ماروش شيفتشوفيتش، عن أمله في أن اقتراحه المقدم لروسيا وأوكرانيا بشأن نقل الغاز بعد عام 2019، يمكن أن يساعد في التغلب على خلافات الطرفين.

بروكسل — سبوتنيك. وقال شيفتشوفيتش لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس:

"أعتقد أن الاقتراح يمكن أن يساعدنا في التغلب على الخلافات وضمان التوصل إلى اتفاق طويل الأجل بشأن نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا والدول الأوروبية".

وكان شيفتشوفيتش قد قدم اقتراحا مماثلا في الاجتماع الوزاري الثلاثي الأخير بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية، يوم 21 كانون الثاني/ يناير في بروكسل، بشأن ترانزيت الغاز، حضره وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية لاتحاد الطاقة، ماروش شيفتشوفيتش، ووزير الخارجية الأوكراني، بافل كليمكين، ورئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" أليكسي ميلر، ورئيس شركة "نفطو غاز" أندري كوبوليف.

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ولم يتم التوصل في اللقاء إلى أي اتفاقيات محددة، كما كان متوقعاً، إلا أن المفوضية الأوروبية قدمت اقتراحا للأطراف بشأن عقد اتفاق مستقبلي، وكشفت للجمهور فقط معالمه الرئيسية.

وأعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون اتحاد الطاقة، يوم الثلاثاء الماضي، عن رغبته بعقد الجولة القادمة من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية، حول نقل الغاز على المستوى الوزاري قبل الصيف، وفي أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.