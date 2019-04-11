فرنسا... قانون "مكافحة البلطجة" يدخل حيز التنفيذ

وافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قانون "مكافحة البلطجة" الذي يهدف إلى الحد من العدوانية في المظاهرات.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، على صفحته على تويتر: "القانون، الذي يهدف إلى تعزيز وضمان الحفاظ على النظام العام خلال المظاهرات، تم نشره في جورنال أوفيسيل ودخل حيز التنفيذ صباح اليوم".

— Christophe Castaner (@CCastaner) April 11, 2019

​وأشار إلى أن القانون يضمن الأمن ويحمي الفرنسيين من أعمال العنف في فرنسا.

وتم نشر نص القرار في الجريدة الرسمية.

وأقر البرلمان الفرنسي القانون في مارس / آذار الماضي، على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية "للسترات الصفراء"، حيث صوت 210 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار، مقابل 115 شخصا صوت ضده.