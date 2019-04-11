ويكيليكس: اعتقال أسانج لترحيله إلى الولايات المتحدة

أشار موقع ويكيليكس إلى أن مؤسسها جوليان أسانج اعتقل في بريطانيا بغرض ترحيله إلى الولايات المتحدة بسبب ما نشره.

ونشر موقع ويكيليكس على صفحته تويتر، تم القبض على أسانج لترحيله إلى الولايات المتحدة لنشره (مستندات).

BREAKING: Assange has been arrested for extradition to the United States for publishing.https://t.co/vvbZBOgCwL — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019

وذكرت شرطة لندن في بيان أنه "تم إلقاء القبض على جوليان أسانج داخل سفارة الإكوادر بموجب الإذن الصادر من محكمة ويستمنستر في 29 حزيران/يونيو 2012 لتقاعسه عن الظهور أمام المحكمة".

ولفتت إلى أن أسانج "سيمكث بقسم شرطة بوسط لندن لحين عرضه على المحكمة في أقرب وقت ممكن".

وجدير بالذكر أن إجراءات التحقيق بدأت ضد جوليان أسانج، صيف عام 2010، في السويد، بعد إعلان امرأتين عن تعرضهما للتحرش الجنسي خلال فترة تواجده في ستوكهولم، وتم إلقاء القبض عليه في لندن يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010، بطلب من الهيئات الحكومية السويدية، التي أصرت على تسليمه، لكن بعد عدة أيام تم إطلاق سراحه بكفالة.

ولجأ الأسترالي أسانج، البالغ من العمر 47 عاما إلى سفارة الإكوادور في لندن، منذ حزيران/يونيو 2012 ، بعد أن استنفذ جميع خياراته القانونية في بريطانيا ضد مسألة تسليمه إلى السويد.

ويرفض أسانح الذي ينفي تهمة الاغتصاب، الذهاب إلى السويد، خوفا من ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن توجه إليه تهمة نشر خمسمئة ألف ملف عن العراق وأفغانستان، مصنفة في خانة الملفات الدفاعية السرية عام 2010، عبر موقع ويكيليكس، فضلا عن نشره 250 ألف برقية دبلوماسية.