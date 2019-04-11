الشرطة البريطانية تكشف ملابسات اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس

وقالت الشرطة في بيان لها إن أسانج موقوف بموجب مذكرة تسليم من سلطات الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب "رويترز".

© AFP 2019 / BEN STANSALL السفارة الروسية لم تتلق طلبات من أسانج لمنحه اللجوء

وذكرت شرطة لندن في بيان أنه "تم إلقاء القبض على جوليان أسانج داخل سفارة الإكوادر بموجب الإذن الصادر من محكمة ويستمنستر في 29 حزيران/يونيو 2012 لتقاعسه عن الظهور أمام المحكمة".

وأكدت الشرطة أن أسانج ما زال محتجزا في مركز شركة لندن.

وجاء في بيان شرطة لندن: "تم اعتقال جوليان أسانج، البالغ من العمر 47 عاما، اليوم الخميس 11 نيسان/أبريل، من قبل أفراد شرطة العاصمة لندن في سفارة الإكوادور، بناء على أمر قضائي، صادر عن محكمة ويستمنستر الجزئية، يوم 29 حزيران/يونيو من عام 2012، بسبب عدم المثول أمام المحكمة".

وجدير بالذكر أن إجراءات التحقيق بدأت ضد جوليان أسانج، صيف عام 2010، في السويد، بعد إعلان امرأتين عن تعرضهما للتحرش الجنسي خلال فترة تواجده في ستوكهولم، وتم إلقاء القبض عليه في لندن يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010، بطلب من الهيئات الحكومية السويدية، التي أصرت على تسليمه، لكن بعد عدة أيام تم إطلاق سراحه بكفالة.

UPDATE: Julian Assange has been further arrested in relation to an extradition warrant on behalf of the United States authorities. He remains in custody at a central London police station. https://t.co/rK3mtlsPBE pic.twitter.com/kipiWbflOh — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 11, 2019

​ولجأ الأسترالي أسانج، البالغ من العمر 47 عاما إلى سفارة الإكوادور في لندن، منذ حزيران/ يونيو 2012 ، بعد أن استنفذ جميع خياراته القانونية في بريطانيا ضد مسألة تسليمه إلى السويد.

Julian Assange has been arrested by officers from the Metropolitan Police Service https://t.co/yhOIPbmMo2 pic.twitter.com/dUrDp228In — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 11, 2019

​ويرفض أسانح الذي ينفي تهمة الاغتصاب، الذهاب إلى السويد، خوفا من ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن توجه إليه تهمة نشر خمسمئة ألف ملف عن العراق وأفغانستان، مصنفة في خانة الملفات الدفاعية السرية عام 2010، عبر موقع ويكيليكس، فضلا عن نشره 250 ألف برقية دبلوماسية.