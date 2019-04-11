ويكيليكس: أسانج سيتم نقله إلى محكمة وستمنستر

أعلنت "ويكيليكس"، اليوم الخميس، أن السلطات البريطانية ستقوم بنقل مؤسسها جوليان أسانج إلى محكمة وستمنستر في لندن، بعد رفع دعوى من الولايات المتحدة الأمريكية لتسليمه بسبب قيامه بتسريب معلومات سرية.

وأشارت "ويكيليكس" أن السلطات البريطانية ستقوم بنقل جوليان أسانج إلى المحكمة اللندنية بعد أن ألقت القبض عليه الشرطة اللندنية داخل السفارة الإكوادورية.

Julian Assange will be taken to Westminster Magistrates court this afternoon. He has been arrested under a US extradition warrant for conspiracy with @xychelsea for publishing classified information revealing war crimes in 2010.https://t.co/vvbZBOgCwL — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019

وسيتم النظر بقضيته في المحكمة البريطانية في ويستمنستر، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفع دعوى لتسليمه إليها بعد قيامه بإفشاء أسرار الدولة وجرائم الحرب عام 2010.

​ولجأ الأسترالي أسانج، البالغ من العمر 47 عاما إلى سفارة الإكوادور في لندن، منذ حزيران/ يونيو 2012، بعد أن استنفذ جميع خياراته القانونية في بريطانيا ضد مسألة تسليمه إلى السويد.

​ويرفض أسانج الذي ينفي تهمة الاغتصاب، الذهاب إلى السويد، خوفا من ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن توجه إليه تهمة نشر خمسمئة ألف ملف عن العراق وأفغانستان، مصنفة في خانة الملفات الدفاعية السرية عام 2010، عبر موقع ويكيليكس، فضلا عن نشره 250 ألف برقية دبلوماسية.