وزير خارجية بريطانيا: خضوع السودان لحكم عسكري لعامين ليس حلا... والتغيير يجب أن يكون حقيقيا

دعا وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الخميس، إلى نقل الحكم في السودان لقيادة مدنية، بعد إعلان القوات المسلحة السودانية إقالة الرئيس عمر البشير واعتقاله وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لقيادة البلاد.

وغرد هانت عبر حسابه على "تويتر" قائلا، "لقد طالب شعب السودان الشجاع بالتغيير، ولكن يجب أن يكون ذلك التغيير حقيقيا".

#Sudan ’s brave people have called for change, but it must be real change. A military council ruling for 2 years is not the answer. We need to see a swift move to an inclusive, representative, civilian leadership. And we need to ensure there’s no more violence.

pic.twitter.com/UoIdFbTfOb 📸: @lana_hago — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) April 11, 2019

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، "إن تشكيل مجلس عسكري ليحكم لعامين ليس هو الحل، نريد أن نرى انتقالا سلسا إلى قيادة جامعة، وممثلة للشعب، ومدنية، ويجب أن نضمن ألا يقع المزيد من العنف".

هذا وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، إطاحة الرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.

وتلا بن عوف بيانا صادرا عن القوات المسلحة جاء فيه أنه "تم اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه"، مشيرا إلى أن "بوادر انقسام ظهرت داخل المؤسسة العسكرية نبهت لها القيادة لكنها لم تستجب".

وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وحظرا للتجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا، ومرحلة انتقالية تستمر عامين، إلى جانب تعطيل دستور عام 2005 وإجراء انتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية.

وأعلن أيضا "إغلاق أجواء البلاد لمدة 24 ساعة والمداخل والمعابر الحدودية حتى إشعار آخر".