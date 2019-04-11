الإكوادور تنفق 6 ملايين دولار على أمن أسانج خلال 6 سنوات

قال وزير الخارجية الإكوادوري، خوسيه فالنسيا، إنه بين عامي 2012 و2018، أنفقت بلاده 5.817 مليون دولار لضمان أمن مؤسس موق "ويكيليكس" جوليان أسانج.

ووفقا لمدير موقع "Comercio"، فقد تم إنفاق نحو 400 ألف دولار خلال نفس الفترة على دفع المصاريف الطبية والغذاء والغسيل و300 ألف للخدمات القانونية في عام 2012.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth أمريكا تتهم أسانج مؤسس ويكيليكس بالتآمر

وجدير بالذكر أن إجراءات التحقيق بدأت ضد جوليان أسانج، صيف عام 2010، في السويد، بعد إعلان امرأتين عن تعرضهما لتحرش جنسي من قبله خلال فترة تواجده في ستوكهولم، وتم إلقاء القبض عليه في لندن يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، بطلب من الهيئات الحكومية السويدية، التي أصرت على تسليمه، لكن بعد عدة أيام تم إطلاق سراحه بكفالة.

ولجأ الأسترالي أسانج، إلى سفارة الإكوادور في لندن، منذ حزيران/ يونيو 2012، بعد أن استنفذ جميع خياراته القانونية في بريطانيا ضد مسألة تسليمه إلى السويد.

وينفي أسانح تهمة الاغتصاب، ويرفض الذهاب إلى السويد، خوفاً من ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن توجه إليه تهمة نشر خمسمئة ألف ملف عن العراق وأفغانستان، مصنفة في خانة الملفات الدفاعية السرية عام 2010، عبر موقع "ويكيليكس"، فضلاً عن نشره 250 ألف برقية دبلوماسية.

ويخشى أسانج وأنصاره من ترحيله إلى الولايات المتحدة ، حيث قد يواجه عقوبة تصل إلى 35 عامًا أو الإعدام لنشره وثائق سرية من وزارة الخارجية الأمريكية. ورفض مؤسس موقع "ويكيليكس" جميع الاتهامات ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.