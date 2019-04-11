تحطم أول مركبة فضائية إسرائيلية على القمر

قال عوفير جندلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإعلام العربي، إن مركبة الفضاء الإسرائيلية لم تهبط بسلام.

وتأسف جندلمان، مساء اليوم، الخميس، في تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، لعدم هبوط المركبة بسلام.

المركبة الفضائية الإسرائيلية "بيريشيت" وصلت إلى القمر لكن للأسف الشديد لم تهبط بسلام على سطحه. مع ذلك إرسال مركبة فضائية إلى القمر هو إنجاز عظيم



في الصورة: "بيريشيت" خلال عملية هبوطها على القمر. pic.twitter.com/nRRgeJRldW — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 11, 2019

في حين نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الرسمي على "تويتر"، صورا لقرب هبوط أول مركبة فضائية إسرائيلية على القمر.

وذكرت الوزارة الإسرائيلية على صفحتها المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، أنها تنشر أول صورة للمركبة الفضائية "بريشيت"، خلال عملية هبوطها على سطح القمر، قبل قليل.

المركبة الفضائية الإسرائيلية "بيريشيت" تصور نفسها قبل هبوطها الوشيك على القمر!!! pic.twitter.com/3RaWY1bcB1 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 11, 2019

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس:

إن الهبوط على القمر يشكل خطوة مهمة بالنسبة للبشرية وخطوة عملاقة لدولة إسرائيل.

الهبوط على القمر يشكل خطوة مهمة بالنسبة للبشرية وخطوة عملاقة لدولة إسرائيل. نحن الدولة الرابعة في العالم التي تنجز ذلك ولدينا جرأة وخيال ومثابرة والتزام بتحقيق الهدف. هذا هو دليل على ما أنجزناه وسننجزه في المستقبل. إسرائيل توجد اليوم على خريطة القمر! — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 11, 2019

وتابع نتنياهو:

نحن الدولة الرابعة في العالم التي تنجز ذلك، ولدينا جرأة وخيال ومثابرة والتزام بتحقيق الهدف. هذا هو دليل على ما أنجزناه وسننجزه في المستقبل. إسرائيل توجد اليوم على خريطة القمر.