تسجيل
23:06 11 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    انطلاق المؤتمر الدولي للغة العربية في موسكو

    بناء مركز ثقافي عربي على جدول أعمال الدول العربية مع بلدية موسكو

    © Sputnik . Hazem Abu Hazem
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكد سفير جامعة الدول العربية لدى روسيا، حبيب جابر حبيب، اليوم الخميس، أن الجانبين، العربي والروسي، بحثا في اجتماعات سابقة إنشاء مركز ثقافي عربي في موسكو.

    موسكو — سبوتنيك. وأعرب جابر حبيب عن عزم الدول العربية التباحث مع بلدية موسكو حول تأمين مبنى أو أرض لهذا المشروع.

    الحوار العربي الروسي

    مشهد يطل على مدينة موسكو - المجمع التجاري موسكو - سيتي، برج فيديراتسيا فوستوك
    © Sputnik . Maxim Blinov
    موسكو تستعد لأول مسابقة في اللغة العربية
    وقال جابر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الدولي للغة العربية: "حقيقة قرار إنشاء المركز العربي كان قد اتخذ في المنتديات السابقة للحوار العربي الروسي، أن يتم إنشاء مركز ثقافي عربي في روسيا، إلا أن الأمر لم يتحقق بالشكل الذي نأمل لأن الأمر بحاجة إلى تعاون بين الطرفين [ العربي والروسي ]، كنّا نطمح أن يخصص الجانب الروسي مبنى أو ربما أرض لكي تقوم الدول العربية من خلال آلية معينة ببناء، أو تأثيث أو إيجاد هذا المركز".

    وأضاف السفير أنه "ستكون لنا محاولات لاحقا مع بلدية موسكو، فيما لو كان هناك إمكانية، خصوصا أن هناك مراكز ثقافية [عربية] في عدد من عواصم العالم".

    وبدوره، أشار السفير المغربي لدى روسيا، عبد القادر اللشهب، إلى أن الدول العربية تعمل جاهدة "الآن لإحداث مركز لتعليم العربية"، وتعتزم مناقشة هذه المواضيع مع روسيا والتعاون الدائم مع الاتحاد الروسي لإحداث مركز ثقافي عربي، وفي المركز يكون هناك قسم لتعليم اللغة العربية"، مشددا أن "هناك مشروع قائم "بشأن بناء مركز ثقافي عربي يجري التفاوض عليه مع "الجانب الروسي، وكل الدول العربية تدعم هذا المشروع".

    وأكد اللشهب أن "الفكرة مقبولة لدى الجانب الروسي لكن يجري التفاوض من الناحية التقنية، حول كيفية إنشاءه ومسألة الرخص".

    وانطلق اليوم الخميس في موسكو أول مؤتمر دولي خاص بتدريس اللغة العربية في روسيا، وافتتح المؤتمر سفير جامعة الدول العربية لدى روسيا، جابر حبيب جابر، وعميد كلية الاقتصاد والسياسة العالمية، التابع للجامعة العليا للاقتصاد، سيرغي كاراغانوف.

    تطوير اللغة العربية

    اللغة العربية
    © Sputnik . Said Tcarnaev
    في يومها العالمي... مطالبات بقانون لحماية اللغة العربية
    ويجري هذا المؤتمر تحت عنوان "تدريس اللغة العربية في روسيا: المشاكل الفعلية والآفاق"، بتنظيم من قبل سفارة جامعة الدول العربية، وكلية الدراسات الشرقية التابعة للجامعة العليا للاقتصاد، ومنظمة "البيت العربي في روسيا"، وكذلك مركز الدراسات الحضارية في البلدان الشرقية.

    وقد استهل المؤتمر فعالياته بمعرض قدمته بعض الدول العربية، ركزت فيه على الكتب الثقافية والتعليمية والصور والتحف الشعبية. ومن المنتظر أن ينقسم المشاركون إلى مجموعات لبحث أهم القضايا المتعلقة بتدريس وتطوير اللغة العربية في روسيا من عدة جوانب.

    وسيقدم المشاركون العديد من التقارير العلمية في هذا الشأن، ليتم بحثها والتوصل في نهاية المؤتمر إلى توصيات ونتائج عمل لهذه المجموعات.

    ويعد هذا المؤتمر استمرارًا للمؤتمرات الدولية لكلية الدراسات الشرقية حول القضايا الموضعية وطرق تدريس اللغات الشرقية، وشارك مدعوون من الجامعات الروسية والمدارس الثانوية ومدارس اللغات ودورات التعليم المتخصص في المؤتمر.

    انظر أيضا:

    سفير الجامعة العربية لدى روسيا: موسكو لديها موقف ثابت حيال القضية الفلسطينية (حوار)
    لافروف: روسيا تأمل بمشاركة الدول العربية كافة في أعمال الجامعة العربية
    بوتين: روسيا تعتزم تعزيز التعاون مع الجامعة العربية
    الأمين العام المساعد: الجامعة العربية تعد دراسات لإعمار الدول العربية بعد انتهاء النزاعات
    دبلوماسي مصري يكشف خسائر بقاء سوريا خارج الجامعة العربية
    الكلمات الدلالية:
    اللغة العربية في روسيا, الجامعة العربية, روسيا, روسيا, بلدية موسكو, الجامعة العربية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة فوتوغرافية بعنوان المخملية الحمراء (Red Velvet)، للمصور هيلين برادشاو، الحائزة على المرتبة الثانية في فئة التصوير لون الأشعة ما تحت الحمراء (Infrared Color)
    لأول مرة في تاريخ التصوير... مسابقة التصوير بالأشعة تحت الحمراء لعام 2019
    الشرطة البريطانية تعتقل جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس
    اعتقال وترحيل مؤسس "ويكيليكس"
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك