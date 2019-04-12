تعيين رئيس شرفي جديد لكوريا الشمالية

ونقلت رويترز عن وكالة الأنباء المركزية الكورية إنه تم تعيين تشوي ريونج هاي رئيسا للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية خلفا لكيم يونغ نام الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1998.
وذكرت الوكالة أن كيم عبر عن موقف كوريا الشمالية من القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ التي عقدت مؤخرا قائلا "يجب أن نوجه ضربة قاصمة للقوى المعادية التي جانبها الصواب حين عقدت العزم على إسقاطنا بالعقوبات من خلال الارتقاء بالبناء الاشتراكي إلى مستوى مرتفع من الاكتفاء الذاتي بما يلائم ظروفنا ودولتنا اعتمادا على ما لدينا من قوة وتكنولوجيا وموارد"، حسبما نقلت رويترز.
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