فوز حزب نتنياهو في انتخابات الكنيست

فاز حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بالانتخابات البرلمانية للكنيست، والتي أُعلنت نتائجها الرسمية مساء الخميس.

وأكدت لجنة الانتخابات الإسرائيلية فوز حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، والذي حصل "الليكود" على 36 مقعدا من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي، فيما حصل منافسه الرئيسي تحالف "أزرق أبيض" بقيادة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس على 35 مقعدا، حسبما نقلت RT عن هيئة البث الإسرائيلي.

בחירות 2019 | ועדת הבחירות פרסמה את תוצאות האמת: הליכוד — 36, כחול לבן — 35, בנט ושקד בחוץ @NeriaKraus — החדשות 13 (@newsisrael13) April 11, 2019

وأظهرت النتائج حصول الحزبين الدينيين المتشددين "شاس" و"يهودت هتوراه" على 8 و7 مقاعد على التوالي، فيما حصل حزب العمال على 6 مقاعد و"ميرتس" على 4 مقاعد، والقائمتان العربيتان على ما مجموعه 10 مقاعد.

والمقاعد الـ 14 المتبقية توزعت على "إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان (5 مقاعد) و"اتحاد اليمين" (5 مقاعد) و"كولانو" (4 مقاعد).

ولم يتمكن حزب "اليمين الجديد" بقيادة نفتالي بينيت وأيليت شاكيد والأحزاب الأخرى من تجاوز حد الـ 3.25 بالمئة من الأصوات من أجل الحصول على مقاعد برلمانية.

يذكر أنه بعد انتهاء فرز الأصوات سيكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في أعقاب مشاوراته مع زعماء الأحزاب، أحد الزعماء بتشكيل الحكومة خلال 28 يوما مع إمكانية تمديد المهلة أسبوعين في حال الضرورة.