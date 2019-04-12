أستراليا تعلق على اعتقال السلطات البريطانية لمواطنها أسانج

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج الأسترالي الجنسية لن يحصل على مساعدة "خاصة" من بلاده، وسوف يحصل على نفس المساعدة التي يحصل عليها أي أسترالي في هذه الحالة.

وقال موريسون في مقابلة مع "قناة 7" الإخبارية: "سيتم تزويده بالمساعدة القنصلية المعتادة، ويجب تقديمه إلى القانون. عندما يتوجه الأستراليون إلى الخارج وينتهكون القانون، سيكونون بالطبع مسؤولين عن هذه الأعمال المزعومة… لن يتلقى أي معاملة خاصة من أستراليا، وسوف يتلقى نفس الدعم الذي يحصل عليه أي أسترالي آخر".

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وتم إلقاء القبض على جوليان أسانج في لندن بناء على أمر من الولايات المتحدة، بشأن دوره المزعوم في تسريب هائل للوثائق العسكرية والاستخبارية في عام 2010، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.

​ولجأ الأسترالي أسانج، البالغ من العمر 47 عاما إلى سفارة الإكوادور في لندن، منذ حزيران/ يونيو 2012، بعد أن استنفذ جميع خياراته القانونية في بريطانيا ضد مسألة تسليمه إلى السويد.