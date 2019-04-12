مقتل 16 شخصا إثر انفجار ضخم في سوق جنوب غربي باكستان

وذكر موقع "جيونيوز" الباكستاني أن قنبلة كانت مخبأة وسط الخضروات في سوق مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان، مشيرا إلى أن القتلى نصفهم من أقلية الهزارة.
#Quetta— Meer 🇵🇰 (@wahab_meer) April 12, 2019
Kick out #Afghani mujahirs from Quetta… They are being used against #pakistan pic.twitter.com/79gxYKzIuA
ونقل الموقع عن عبد الرزاق تشيما، نائب المفتش العام لكويتا، القول: "لدي تأكيد حتى الآن على سقوط 16 شهيدا بينهم ثمانية من الهزارة وسبعة آخرون كانوا يعملون هنا بينهم أحد العاملين في شرطة الحدود".
وذكر تشيما أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى، مشيرا إلى أن المبنى القريب من موقع الانفجار دمر بالكامل، كما أن قوات الأمن طوقت المنطقة.
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