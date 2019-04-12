الصين مستمرة في العلاقات مع السودان بغض النظر عن تطور الوضع هناك

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كان، اليوم الجمعة، بأن الصين ستواصل تطوير العلاقات مع السودان، بغض النظر عن تطور الوضع في هذا البلد.

© REUTERS / STRINGER أول قرار من المجلس العسكري الانتقالي في السودان... ماذا يحدث هذا المساء

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي: "نحن نراقب الموقف عن كثب. نأمل أن يتمكن السودان من التعامل بشكل مستقل مع الوضع في البلاد، مضيفا أن الصين بصرف النظر عن كيفية تطور الوضع ستواصل تطوير العلاقات الودية".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت حكومة الصين تعترف بالمجلس العسكري القائم، أجاب ​​بأن "الصين لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، أعلن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005. كما جرى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.