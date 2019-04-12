أول تعليق لنتنياهو على تحطم مركبة الفضاء الإسرائيلية

علق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على تحطم مركبة الفضاء الإسرائيلية "بريشيت"، مساء أمس، الخميس.

وقال نتنياهو في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، الجمعة، إن إسرائيل هي الدولة الرابعة في تاريخ البشرية التي تهبط على القمر.

وأضاف نتنياهو:

"إسرائيل تتلو بذلك ثلاث دول كبرى في العالم، والتي تعدّ أكبر منا حجمًا بعشرات بل مئات الأضعاف. ولكن الذي يتوافر لدينا ولا ينضب هو تلك الجرأة والخيال والمثابرة والالتزام بتحقيق الهدف.

إسرائيل هي الدولة الرابعة في تاريخ البشرية التي تهبط على القمر وهي تتلو بذلك ثلاث الدول الكبرى في العالم والتي تعدّ أكبر منا حجمًا بعشرات بل مئات الأضعاف. ولكن الذي يتوافر لدينا ولا ينضب هو تلك الجرأة والخيال والمثابرة والالتزام بتحقيق الهدف. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 12, 2019

وكتب نتنياهو تغريدة أخرى، قال فيها:

هذه هي المكوّنات التي سمحت لنا بتحقيق كل الإنجازات التي حققناها هنا خلال سبعين عامًا إذ نهضنا من التراب لنبلغ قمم القمر. أفكر مليًا في الاستثمار في برنامج فضاء، مما سيعود بالخير على دولة إسرائيل وعلى البشرية. وسنقوم بكليهما.

هذه هي المكوّنات التي سمحت لنا بتحقيق كل الإنجازات التي جققناها هنا خلال سبعين عامًا إذ نهضنا من التراب لنبلغ قمم القمر. أفكر مليًا في الاستثمار في برنامج فضاء، مما سيعود بالخير على دولة إسرائيل وعلى البشرية. وسنقوم بكلاهما. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 12, 2019

وسبق أن اعترفت إسرائيل بتحطم المركبة، حينما قال عوفير جندلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإعلام العربي، مساء أمس الخميس، إن مركبة الفضاء الإسرائيلية لم تهبط بسلام.

وتأسف جندلمان، في تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، لعدم هبوط المركبة بسلام.