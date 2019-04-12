ما سر الكتاب الذي احتفظ به أسانج حتى النهاية

تمكن جوليان أسانج من حمل نسخة من كتاب "تاريخ دولة الأمن القومي"، وذلك بعد أن تم تقييد معصميه بالأكبال المعدنية.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن مؤسس "ويكيليكس" كان يحمل كتاب "تاريخ دولة الأمن القومي" للمؤلف الروائي غور فيدال.

يتحدث الكتاب عن مناقشة تدور بين المحرر اللامع في شبكة "تي ار ان ان" والروائي غور فيدال، يتحدثان خلالها عن الأحداث التاريخية التي أدت إلى إنشاء مجمع هائل للأمن العسكري الصناعي والثقافة السياسية التي أنتجت "الرئاسة الإمبريالية".

ومن الواضح أن أسانج كان يريد في هذا الوقت أن يرى الناس الكتاب، لينقل الرسالة التي يحويها حيث تدور النقطة الأساسية عن الفيدرالية الأمريكية وأنها لا تعمل لصالح الشعب الأمريكي.

can’t believe they arrested him for reading gore vidal in 2019 pic.twitter.com/qWyyWhWVql — henry cooke (@henrycooke) April 11, 2019

وألقت شرطة لندن، أمس الخميس، القبض على أسانج في سفارة الإكوادور، بناءً على أمر قضائي صادر عن محكمة ويستمنستر الجزئية، في 29 حزيران/يونيو 2012 ، لعدم مثوله أمام المحكمة، وهو متواجد الآن في مركز الشرطة.

ولجأ الأسترالي أسانج، إلى سفارة الإكوادور في لندن، منذ حزيران/ يونيو 2012، بعد أن استنفذ جميع خياراته القانونية في بريطانيا ضد مسألة تسليمه إلى السويد.