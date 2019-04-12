سقوط طائرة على ملعب بيسبول وإصابة شخصين في أمريكا (فيديو)

سقطت طائرة صغيرة على ملعب بيسبول يقع داخل مدرسة في مدينة ميريدين في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إصابة شخصين.

ووفقا لقناة "WTIC-TV"، وقع الحادث، مساء الخميس. وطبقا للمتحدث باسم شرطة المدينة، كريستوفر فراي، فإن الطيار تدرب على الإقلاع والهبوط في مطار قريب. وقد تم نقل شخصين إلى المشفى كانا على متن الطائرة.

ووفقا للشرطة، فقد ارتطمت الطائرة بخطوط الكهرباء أثناء الهبوط، حيث انقطعت الكهرباء عن 13 ألف منزل. وقد تم إلغاء جميع الدروس في المدرسة التي وقعت فيها الحادثة.

ولم يتم الإبلاغ عن أسباب الحادثة. ووفقا لصحيفة "هارتفورد كورانت" فقد كان نوع الطائرة "Piper PA-28"، وسيتم التحقيق في الحادث مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ومجلس سلامة النقل الأمريكي.