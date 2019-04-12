مبعوث السودان لدى الأمم المتحدة: المجلس العسكري يحترم الاتفاقيات الدولية ومستعد للتعاون مع الدول الأخرى

قال نائب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة مجدي أحمد مفضل، إن المجلس العسكري السوداني المؤقت مستعد لاحترام الاتفاقيات الدولية للبلاد والتعاون مع الدول الأخرى.