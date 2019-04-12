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18:13 12 أبريل/ نيسان 2019
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    المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

    ضجة بسبب ضحكة ماي مع ميركل الزرقاء "المثيرة" (فيديو)

    © REUTERS / REUTERS/Axel Schmidt
    العالم
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    انفجرت كلّ من رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في ضحكة مدوية وهما تطالعان صورتيهما على جهاز لوحي.

    وذكرت صحيفة "ذا أيرش تايمز" الإيرلندية، مساء اليوم، أن كل من ماي وميركل ارتدت البدلة نفسها، واللون نفسه، وهو اللون الأزرق، خلال إجابتهما عن أسئلة برلمانيهما في وقت مبكر من اليوم نفسه. 

    وأكدت الصحيفة أنه شاركهما في ما بعد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، ورئيس وزراء لوكسمبورغ، كزافييه بيتل، حيث تجمعوا حول الطاولة لمطالعة الصورة، مثار الضحك. وحدث ذلك خلال اجتماع الزعماء الأوروبيين في بروكسل، لمناقشة موضوع التمديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    ومن المرجح أن تكون هذه الضحكة قد لطفت الجو بالنسبة لماي، التي أمضت بضع لحظات، وهي متوترة في هذه القمة. فقد أظهرتها لقطات أخرى في قمم سابقة، وهي تقف بمفردها بشكل محرج، بينما كان زملاؤها من زعماء الاتحاد الأوروبي يستقبلون بعضهم بعضاً بحرارة، ويراها الكثير من المحللين أنها إسقاط كامل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    وكانت هناك أواخر العام الماضي مواجهة ساخنة بين رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، وماي ظهرت جلياً في إحدى الصور، حيث اعتقد قراء الشفاه ومستخدمو "تويتر" أن ماي كانت تتشاجر مع يونكر، بعد أن وصفها بأنها "غامضة". إلا أن ماي دحضت ذلك، وقالت إنه كان يشير إلى "المستوى العام للنقاش".

    وصحح يونكر ما ذهب إليه البعض، قائلاً:

    لم أشر إليها، بل إلى المناقشة الشاملة في بريطانيا.

    وقال أيضاً إن استخدام هذا المصطلح جاء من سوء فهمه، لأن اللغة الإنجليزية ليست لغته الأولى:

    لم أكن أعرف أن هذه الكلمة (غامضة) موجودة باللغة الإنجليزية.

    وأضاف "لا أستطيع رؤية إلى أين يتجه البرلمان البريطاني، وهذا هو السبب في أنني قلت هذا شيء (غامض) و(ضبابي) باللغة الإنجليزية". موضحا أن العلاقات بينه وبين ماي ظلت جيدة.

    انظر أيضا:

    زعيم حزب العمال البريطاني: ماي لم تتحرك بما يكفي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي
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    ماي: سأستقيل إذا صوت مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي لصالح خطتي
    النهاية أصبحت وشيكة... انقلاب وزاري في بريطانيا للإطاحة بتريزا ماي
    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا, أخبار البريكست, ألمانيا, الاتحاد الأوروبي, آنجيلا ميركل, ماي, بريطانيا
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