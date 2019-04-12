ترامب يصف قرار المحكمة الجنائية بـ "انتصار دولي كبير" ويحذرها

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رفض المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع طلبا للتحقيق مع قوات أمريكية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان بأنه "انتصار دولي كبير".

ولكن الرئيس الأمريكي حذر المحكمة من السعي لمقاضاة إسرائيليين أو أمريكيين بعد شكوى رفعها الفلسطينيون تدعو المحكمة لفتح تحقيق بشأن إسرائيل، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa فلسطين تطلب إجراء تحقيق دولي وإحالة انتهاكات إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية

وذكر ترامب في بيان "هذا انتصار دولي كبير ليس فقط لهؤلاء الوطنيين، بل أيضا لسيادة القانون".

وأضاف الرئيس الأمريكي في بيانه "نحن نرحب بهذا القرار، ونكرر موقفنا بأن الولايات المتحدة تلزم المواطنين الأمريكيين بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية".

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، طالب في مايو/ أيار 2018، بإحالة انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي بلاهاي بعد لقائه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إن "دولة فلسطين تطلب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين"، موضحا "أنهيت لقاء مع المدعية العامة للجنائية الدولية لإحالة ملف انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى محكمة الجنائية الدولية".

وأضاف المالكي "في ظل تكثيف الجانب الإسرائيلي لجرائمه، كالتوسع في الاستيطان، وغياب حقوق الإنسان، يجب أن يحاسب دون حصانة للإسرائيليين الذين يقومون بازدراء أرواح الفلسطينيين البريئة"، متابعا "نواصل تعاوننا مع المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيقات اللازمة".

ولفت وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن: الفترة الزمنية للتحقيقات هي من لحظة التوقيع مع المدعية العامة للبدء بالبحث والتحقيق في الأحداث منذ حزيران/يونيو 2014 حتى المستقبل أيضا.