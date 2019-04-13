بومبيو يعرب عن ارتياحه لرفض المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة الجيش الأمريكي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن ارتياحه لرفض المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في أنشطة الجيش الأمريكي في أفغانستان.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير لقناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت: "أنا سعيد جداً، لأن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت هذا القرار اليوم (الجمعة بالتوقيت المحلي). وهذا صحيح".

وأضاف بومبيو، "هل تعلمون أنه إذا اتضح أن الأمريكيين ارتكبوا بالفعل أعمالا غير قانونية أو مخالفة للقانون العرفي، فالنظام الأمريكي دائما يحاسب على مثل هذه القضايا".

وأردف، "لكن المحكمة الجنائية الدولية ليست بالمكان المناسب للقيام بهذه المهمة. نحن لم نوقع على هذا، وليس لديهم أي سلطة على هؤلاء الناس(الجيش الأمريكي)".

يتبع…