كابول تندد بإعلان حركة طالبان بدء "هجوم الربيع"

نددت الرئاسة الأفغانية بإعلان حركة "طالبان" بدء "هجوم الربيع"، معتبرة ذلك دليلا واضحا على إصرار الحركة على استمرار دوامة العنف.

كابول — سبوتنيك. وقالت الرئاسة في بيان، اليوم السبت، "الحكومة الأفغانية تندد بشدة بإعلان حركة طالبان بدء هجوم الربيع وتعتبره دليلا واضحا على إصرار الحركة على استمرار دوامة العنف غير المشروعة في البلاد".

© REUTERS / PARWIZ مقتل أكثر من 50 مسلحا من طالبان بعد معارك مع القوات الأفغانية

وجددت الرئاسة دعوتها للحركة "لبدء عملية سلام غير مشروطة".

وكانت موسكو قد استضافت مطلع فبراير/ شباط وعلى مدى يومين اجتماعا للمصالحة الأفغانية ضم أطراف وسياسيين بارزين مع حركة "طالبان" وبغياب الحكومة الأفغانية، في مسعى لإنجاح التحركات في إنهاء الصراع الدامي في البلاد.

ورغم التطور الحاصل في الموقف الحكومة الأفغانية تتجه الأنظار صوب حركة "طالبان"، التي لطالما رفضت الانخراط في حوار مع الحكومة الأفغانية ووصفتها "بالدمى بأيدي الأمريكيين".

كما أن هذه التحركات تأتي على أعتاب انطلاق جولة جديدة من مباحثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" خلال الأيام المقبلة.