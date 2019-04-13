عضوان بالكونغرس ينتقدان "عنصرية" ترامب ضد إلهان عمر

انتقد عضوان بارزان في الكونغرس الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب، بسبب تصرفاته "المثيرة للاشمئزاز" و"العنصرية" حيال العضوة المسلمة، إلهان عمر.

وقال السيناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز، عبر حسابه على تويتر، السبت: "إلهان عمر قائدة تتسم بالقوة والشجاعة، ولن تتراجع أمام عنصرية وكراهية ترامب، ولا نحن كذلك"، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وأردف: "يجب أن تتوقف هذه الهجمات المثيرة للاشمئزاز والخطيرة ضدها".

وقالت العضوة الديمقراطية بمجلس الشيوخ، إليزابيث وارن، التي أعلنت ترشحها للرئاسة:

الرئيس يحرض على العنف ضد عضوة بالكونغرس، بل وضد مجموعة كاملة من الأمريكيين بناء على دينهم.

وأضافت:

هذا أمر مثير للاشمئزاز ومخز، وأي سياسي منتخب يرفض التنديد بذلك، يشترك في المسؤولية عن هذه.

وكان ترامب قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، تضمن تعليقا لإلهان عمر عن أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وقالت عمر بمقطع الفيديو، أثناء كلمة لها بمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، الأسبوع الماضي:

لمدة طويلة ونحن نعيش في عدم ارتياح كمواطنين من الدرجة الثانية.. لقد تأسس كير بعد 11 سبتمبر، لأنه أدرك أن بعض الأشخاص فعلوا شيئا ما، وبسبب ذلك بدأنا جميعا نفقد السبل نحو حرياتنا المدنية".

وسلط ترامب الضوء في ذلك المقطع على جملة "بعض الأشخاص فعلوا شيئا ما"، وأوردها كتابة في المقطع، ملمحا إلى استهانتها بتلك الأحداث، وأرفق تعليقا على هذا المقطع قال فيها "لن ننسى أبدا!".

جدير بالذكر أنه في نوفمبر/ تشرين ثاني 2018، فازت إلهان عمر، المسلمة، ذات الأصول الصومالية، بعضوية مجلس النواب الأمريكي، كما فازت في الانتخابات ذاتها، رشيدة طليب، وهي مسلمة فلسطينية الأصل.