سجال حاد بين وزير الخارجية التركي ونائبة فرنسية على الهواء (فيديو)

ساد سجال حاد بين وزير الخارجية التركي، مولود شاويش أوغلو، ونائبة فرنسية عن حزب "الجمهورية الى الأمام" بشأن "إبادة الأرمن".

بدأ السجال خلال ندوة "روز-روث" للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث قالت النائبة الفرنسية، صونيا كريمي، في مداخلتها إنه على الجانب التركي أن يأخذ بعين الاعتبار أن منظمة "بي كا كا" هي إرهابية بالنسبة لهم، وليست كذلك بالنسبة لدول أخرى.

وأعربت كريمي عن صدمتها حيال انتقادات رئيس البرلمان التركي، خلال نفس الاجتماع، حول صدور مرسوم في الجريدة الرسمية بفرنسا يكرس يوم 24 أبريل/ نيسان مناسبة لإحياء ذكرى "إبادة الأرمن" التي وقعت عام 1915، وهو ما أثار انتقادات عنيفة جديدة في تركيا ضد فرنسا.

ليهاجم بعدها وزير الخارجية التركي، فرنسا قائلا "فرنسا هي آخر دولة يمكنها إعطاء درس في الإبادة والتاريخ لتركيا، لأننا لم ننس ما حدث في رواندا والجزائر".

وأضاف "الدول التي على شاكلة فرنسا تعودت على تنصيب نفسها زعيمة، وانتقاد وإذلال الدول الأخرى، واتخاذ القرارات التي تشاؤها، وبالتالي من الطبيعي أنها ستصدم عندما تتعرض لانتقاد من طرف تركيا أو دولة أخرى".

وتابع قائلا "إنكم تحاولون أعطاء الدروس لتركيا فيما يتعلق بالقانون الدولي، وسيادة القانون.. ولا تتقبلون حتى ما أقوله هنا".

وبعد هذه المواجهة غادرت النائبة كريمي والوفد الفرنسي المشارك في الاجتماع القاعة احتجاجا.

وعلقت كريمي على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قائلة "حين يسمح المتغطرس مولود تشاووش أوغلو لنفسه بإعطائكم دروسا في الغطرسة والأخلاق، بغطرسة وبقلة أخلاق".