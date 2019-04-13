لافروف: واشنطن لم تنجح في الحرب الخاطفة على فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن واشنطن لم تنجح في الحرب الخاطفة على فنزويلا لكن الولايات المتحدة لم تتخلى عن محاولات الإطاحة بنظام مادورو

وقال لافروف في اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاع: "فنزويلا معروفة على نطاق واسع. الحرب الخاطفة لتغيير النظام لم تنجح، لكن الأمريكيين لم يتخلوا عن هدف الإطاحة بالرئيس الشرعي لفنزويلا".

© Sputnik . Grigory Sysoev لافروف: أمريكا لم تعد قادرة على التنافس بنزاهة في المجال الاقتصادي

وحول معاهدة ستارت-3، قال لافروف، متحدثا في اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية: "لقد شرعت أمريكا لتفكيك الاتفاقات في مجال الحد من التسلح. بعد انهيار معاهدة الدرع الصاروخية، الآن هناك اتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى هي التالية. وبعد ذلك، لا يمكن استبعاد وجود مشاكل فيما يتعلق بتمديد مدة معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ".

وتابع لافروف "إذا قمنا بتقييم تصرفات واشنطن في هذا المجال، في الواقع، يمكننا أن نستنتج أن مؤيدي إطلاق سباق تسلح جديد قد سادوا.

لقد كان رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا على مثل هذه العمليات، وأريد التأكيد مرة أخرى: "لن يتم جر روسيا إلى هذه الممارسة الباهظة الثمن".