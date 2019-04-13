مدافعا عن مدراس الأئمة والخطباء... أردوغان يكشف عن رسالته لنجله عندما كان بالسجن

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رسالة أرسلها لنجله بلال في عام 1999 أثناء تخرجه من ثانوية الأئمة والخطباء.

وبحسب "الأناضول"، فقد قرأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته اليوم في اجتماع جمعية "أوندر" لخريجي مدارس الأئمة والخطباء في إسطنبول، نص رسالة أرسلها لإبنه بلال أثناء تخرجه في عام 1999.

ووفقا للوكالة لم يتمكن أردوغان آنذاك من حضور حفل التخرج، نظرا "لوجوده في السجن، في ذلك الوقت، بسبب قراءته أبيات من الشعر".

وأكد الرئيس التركي على أهمية وجود هذه المدارس، بالإضافة إلى المدارس ذات التخصصات الأخرى، وذلك ردا على انتقادات البعض لانتشار مدارس الأئمة والخطباء بكثرة في تركيا.

وقال أردوغان في كلمته، " لايمكننا تحقيق أي هدف، دون بناء نظام تعليمي يتماشى مع معتقد وقيم وتاريخ وثقافة أمتنا".

وتلا أردوغان رسالة كان قد بعثها، من السجن، إلى نجله بلال وزملائه، أثناء حفل تخرجهم، كتب فيها آنذاك: "أحبائي الشباب، أعلم مدى أهمية هذا اليوم بالنسبة لكم، وأحييكم جميعا من قلبي، وأود أن تعلموا أني أقف إلى جانبكم في يومكم المشرف هذا، على وجه الخصوص".

وأضاف أردوغان: "أقف إلى جانبكم، لأنني واحد منكم، خريج مدرسة الأئمة والخطباء، لقد حملت هذه الصفة بكل فخر دائما، وسأواصل ذلك، بعد اليوم، أينما كنت، وفي أي ظرف".